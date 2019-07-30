Обвиняемый в коррупции экс-президент Сальвадора получил гражданство Никарагуа

ТАСС, 31 июля. Власти Никарагуа приняли решение предоставить гражданство бывшему президенту Сальвадора Маурисио Фунесу, обвиняемому на родине в даче взяток на сумму около $935 тыс. бывшему генеральному прокурору Луису Мартинесу. Об этом во вторник сообщает газета El Confidencial.

По данным издания, гражданство получили также жена и двое детей политика. Никарагуа не выдает в другие страны своих граждан для суда. В феврале власти Сальвадора обратились в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) с запросом выдать ордер на арест экс-президента.

Фунес занимал пост президента с 2009 по 2014 год, в 2016 году он получил политическое убежище в Никарагуа. Ранее в отношении бывшего главы государства было начато несколько расследований. Власти Сальвадора полагают, что администрация Фунеса причастна к хищению и отмыванию средств на сумму более $350 млн. По мнению генпрокурора Дугласа Мелендеса, экс-президент выстроил "сложную сеть для хищения государственных средств".

В июне 2018 года Генпрокуратура Сальвадора выдала ордер на арест Фунеса. Сам политик считает обвинения в свой адрес необоснованными.