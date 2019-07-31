Болтон заявил о важности того, чтобы США и РФ договаривались почти по всем вопросам

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник заявил о важности того, чтобы Россия и Соединенные Штаты на сегодняшний день договаривались по большей части вопросов.

"Недавно я был в Иерусалиме на трехсторонних переговорах с Израилем и Россией, и даже Россия согласна с Соединенными Штатами, что безопасность Израиля имеет ключевое значение для стабильности на Ближнем Востоке. Важно, чтобы Россия и Соединенные Штаты договаривались сегодня практически обо всем. Я считаю это важным уроком", - сказал Болтон, выступая на студенческой конференции консервативного Фонда "Молодая Америка" в Вашингтоне.