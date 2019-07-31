Полиция Гонконга предъявила обвинения 44 участникам уличных беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 июля. /ТАСС/. Полиция Гонконга предъявила обвинения в участии в массовых беспорядках 44 из 49 радикальных активистов, задержанных 28 июля. В среду они появятся в суде, где им будет избрана мера пресечения, сообщила газета The Standard.

"28 июля в Западном округе на острове Гонконг имело место незаконное собрание, во время которого протестующие блокировали дороги. Они возводили баррикады с помощью зонтов, досок и бамбуковых палок, разбирали кирпичи на тротуарах, дорожные ограждения, нанесли ущерб вывескам и фонарным столбам, атаковали полицейских опасными предметами - кирпичами и заостренными металлическими прутьями", - отметили в правоохранительных органах.

Согласно гонконгскому законодательству, участникам массовых беспорядков может грозить до 10 лет тюрьмы.