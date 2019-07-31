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Иран ввел безвизовый режим для граждан Китая

Он действует и для жителей специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Власти Ирана ввели режим безвизовых поездок для граждан Китая, а также жителей специальных административных районов страны - Гонконга и Макао. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

По его данным, владельцы китайских паспортов, посещающие Иран в качестве туристов либо с деловой поездкой, имеют право без оформления визы находиться на его территории в течение 21 суток. Это нововведение действует в одностороннем порядке: иранские граждане по-прежнему должны проходить все установленные формальности для посещения КНР.

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