Помпео: переговоры США и КНДР на рабочем уровне до сих пор не начались

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Переговоры США и КНДР, о скорейшем возобновлении которых объявил ранее американский лидер Дональд Трамп, до сих пор не начались. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом на министерскую встречу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке. Стенограмму беседы распространила пресс-служба Госдепартамента США.

Госсекретаря спросили, начались ли уже двусторонние переговоры на рабочем уровне. "Мне нечего сказать вам. Мы думаем, что они начнутся довольно скоро. Я очень надеюсь", - отметил Помпео.

По его словам, "председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] сказал, когда два лидера встретились в демилитаризованной зоне, что они могут начаться через несколько недель". "Это заняло немного больше времени. Была проделана небольшая предварительная работа. Но я надеюсь [на возобновление переговоров] и не хочу определять сроки [их возобновления]", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Его также попросили прокомментировать возможность встретиться в Бангкоке с делегацией КНДР. "Мы не ожидаем, что Северная Корея примет участие в этом мероприятии в Бангкоке, но если они примут участие, то я с нетерпением буду ждать возможности встретиться с министром иностранных дел [КНДР] Ли Ён Хо, это было бы замечательно. <...> Если они там будут, я уверен, что мы встретимся", - заверил госсекретарь.

Как заявила ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, американская администрация исходит из того, что после встречи Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе двусторонние переговоры продолжат на рабочем уровне спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и его коллеги в Пхеньяне.