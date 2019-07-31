Помпео назвал нелепыми обвинения Китая в причастности США к беспорядкам в Гонконге

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник заявил, что считает нелепыми обвинения МИД КНР в причастности Соединенных Штатов к беспорядкам в специальном административном районе Гонконге. Глава Госдепартамента прокомментировал заявление китайского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом на министерскую встречу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке. Стенограмму беседы распространила пресс-служба Госдепартамента США.

Во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Соединенные Штаты напрямую причастны к беспорядкам в Гонконге и об этом свидетельствуют видео и фото с мест, где происходили беспорядки.

"Я видел эти заявления. Они нелепы по своей форме", - утверждает шеф американской дипломатии. По его версии, протестующие "требуют, чтобы правительство слушало их и слышало их голоса". "Любому правительству всегда целесообразно слушать свой народ", - сказал госсекретарь.

По словам Хуа Чуньин, китайское правительство никогда не потерпит вмешательств иностранных сил во внутреннюю ситуацию Китая, в том числе Гонконга, который выступает в качестве неотъемлемой части КНР. Как она подчеркнула, Пекин советует "Вашингтону как можно раньше прекратить опасные игры с огнем".

Несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Антиправительственные акции в последнее время принимают все более ожесточенный характер. В минувшие выходные полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона несанкционированных митингов в разных районах города.