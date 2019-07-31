Сенатор: США должны исключить возможность превентивного ядерного удара

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен считает, что США должны отказаться от возможности нанесения превентивного ядерного удара. С таким заявлением она выступила во вторник в ходе вторых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии, которые проходят в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телекомпания CNN.

Уоррен был задан вопрос о том, почему она поддерживает идею принятия закона, который предписывал бы американским властям применять ядерное оружие только в качестве ответной меры. "Потому что это делает мир более безопасным. США не будут использовать ядерное оружие в качестве превентивной меры. И мы должны донести до всего мира, что это снижает вероятность ошибки в расчетах, недопонимания, а наша главная задача - поддерживать собственную безопасность", - подчеркнула она.

Ей возразил губернатор штата Монтана Стив Буллок, который заметил, что "не хотел бы отказываться от такой возможности". "Я надеюсь, что мы никогда, уж точно не во время моего или чьего-либо еще [президентского] срока, не приблизимся к тому, чтобы спустить этот курок", - подчеркнул он. При этом, по мнению Буллока, возможность нанесения превентивного ядерного удара позволяет Соединенным Штатам вести переговоры с позиции силы. Уоррен в ответ подчеркнула, что такой подход ставит под угрозу как весь мир, так и сами Соединенные Штаты.

Первый раунд вторых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года проходит во вторник в Детройте. Помимо Уоррен и Буллока, в нем принимают участие сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, писатель Марианна Уильямсон, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер и экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени. Второй раунд дебатов пройдет в среду, в нем также примут участие 10 политиков. 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.