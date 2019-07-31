В Токио опровергли сообщения о предложении США помочь в решении торговых споров с Сеулом

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. США не призывали власти Японии и Республики Корея подписать соглашение, которое бы позволило отложить введение новых торговых ограничений, как и не предлагали выступать посредником в урегулировании торговых споров между двумя государствами. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы в курсе таких сообщений. Их содержание не соответствует действительности", - отметил он. Суга также подчеркнул, что отношения Токио и Сеула "в настоящий момент находятся в крайне сложном состоянии из-за продолжающихся негативных действий" властей Южной Кореи.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что США призвали Республику Корея и Японию подписать соглашение, которое бы позволило отложить введение новых торговых ограничений и дать время для урегулирования разногласий между двумя странами. Согласно этому плану, соглашение не будет предусматривать никаких конкретных мер. Смысл его должен заключаться лишь в том, чтобы отложить любые новые шаги, которые могли бы способствовать эскалации.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения. Японская сторона также высказывала подозрения по поводу того, что часть этих компонентов, пригодных для использования в военно-промышленном комплексе, могла нелегально поставляться из Южной Кореи в КНДР. Сеул категорически отвергает такие предположения.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.