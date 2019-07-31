CNN: Элизабет Уоррен получила больше всего эфирного времени в ходе дебатов Демпартии США

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен получила больше всего эфирного времени в ходе первого раунда вторых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, которые прошли во вторник в Детройте (штат Мичиган). Соответствующие данные размещены на сайте телекомпании CNN, которая вела трансляцию дискуссии.

По подсчетам экспертов, Уоррен было в общей сложности выделено 18 минут и 11 секунд на то, чтобы донести до зрителей и соперников свою позицию по целому спектру вопросов. Несколько меньше - 17 минут и 31 секунду - получил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Вслед за ними в этом списке числится мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, который довольствовался 14 минутами и девятью секундами эфирного времени.

Порядка 10 с половиной минут получили губернатор штата Монтана Стив Буллок, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк и экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени. Меньше десяти минут было уделено высказываниям конгрессмена от штата Огайо Тима Райана, писателя Марианны Уильямсон и экс-губернатора штата Колорадо Джона Хикенлупера, который вынужден был уложиться в восемь минут и 37 секунд.

Согласно правилам теледебатов, каждому из участников было выделено по 60 секунд на то, чтобы ответить на тот или иной вопрос ведущих, а также еще по 30 секунд, чтобы ответить на уточняющие вопросы. Второй раунд дебатов пройдет в среду, в нем также примут участие 10 политиков.