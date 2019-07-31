СМИ: новая подлодка КНДР способна нести на борту три баллистические ракеты

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Новая северокорейская подводная лодка, которую на минувшей неделе проинспектировал лидер КНДР Ким Чен Ын, способна нести на борту три баллистические ракеты. К такому выводу, как сообщает в среду агентство Yonhap , пришли в Министерстве обороны Республики Корея.

В южнокорейском оборонном ведомстве считают, что новая подлодка может быть спущена на воду в ближайшее время.

На прошлой неделе северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики. Отмечалось, что подводная лодка будет использоваться для выполнения тактических задач в Японском море.

Ранее американские и южнокорейские эксперты неоднократно высказывали мнение, что КНДР строит новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты. Кроме того, КНДР в конце 2017 года завершила разработку новой баллистической ракеты подводных лодок "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3").