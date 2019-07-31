Суд над бывшим президентом Судана начнется 17 августа

ТАСС, 31 июля. Суд над экс-президентом Судана Омаром аль-Баширом по делу о коррупции начнется 17 августа. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на адвоката обвиняемого.

"На сегодня было запланировано первое слушание дела, но власти не смогли доставить [аль-Башира в суд] по соображениям безопасности. Судья уведомил нас, что процесс начнется 17 августа", - цитирует агентство слова адвоката.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране армия отстранила от власти аль-Башира, руководившего Суданом в течение 30 лет, и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Экс-президента обвиняют в совершении финансовых преступлений при осуществлении сделок с иностранной валютой, отмывании денег, финансировании терроризма, а также причастности к гибели протестующих во время акций протеста и забастовок в стране.