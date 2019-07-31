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Кризис в Сирии

Делегация России прибыла в Нур-Султан на переговоры по Сирии

Российскую делегацию возглавил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев

НУР-СУЛТАН, 31 июля. /ТАСС/. Российская делегация прибыла в Нур-Султан для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана в среду.

"Российская делегация прибыла на переговоры по Сирии", - информировали в пресс-службе. Ранее в МИД сообщили, что делегацию России на международной встрече по Сирии возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

13-я международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет 1-2 августа в Нур-Султане.

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