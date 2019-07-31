ЦИК Украины признал избранными в Раду еще 50 человек по одномандатным округам

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в среду признала избранными еще 50 депутатов Верховной рады по одномандатным округам, таким образом, подтверждено прохождение в новый парламент 134 кандидатов из 424. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"По состоянию на 31 июля ЦИК признала избранными 134 народных депутата Украины", - сказано в сообщении.

На заседании в среду комиссия продолжила прием и оглашение протоколов окружных избирательных комиссий (ОИК) об итогах голосования. В частности, были приняты протоколы ОИК номер 138 и 207 с пометкой "уточненный". Кроме того, ЦИК поручил подготовить и предоставить уточненный протокол ОИК номер 121 до 1 августа, а ОИК номер 50 до 2 августа.

В заседании ЦИК объявлен перерыв, после чего комиссия продолжит подводить итоги выборов.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов будут избраны по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). По предварительным данным, самую большую фракцию в новой Раде сформирует "Слуга народа", которая провела в парламент 254 депутата. ЦИК обязан объявить итоги выборов до 5 августа.