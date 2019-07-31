Болсонару: соглашение ЕС - МЕРКОСУР не препятствует торговому пакту Бразилии с США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 августа. /ТАСС/. Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) не содержит препятствий для заключения аналогичных договоренностей между Бразилией и США. Об этом в среду заявил президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

"Все обеспокоены возможными препятствиями, которые могут возникнуть при заключении соглашения с США из-за договора [ЕС с] МЕРКОСУР. <...> Мы исходим из того, что таковые отсутствуют", - приводит Reuters слова политика. Он подтвердил, что этот вопрос затрагивался в ходе его встречи в среду с министром торговли США Уилбуром Россом, который днем ранее на мероприятии Американской торговой палаты в Сан-Паулу высказал соответствующее предположение.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о намерении работать над заключением соглашения о свободной торговле с Бразилией. По словам Росса, это заявление является "явным сигналом того, что что-то произойдет", вместе с тем министр не раскрыл подробностей ведущихся переговоров. По его мнению, прежде чем заключать полноценное двустороннее торговое соглашение, Бразилиа и Вашингтону необходимо согласовать его отдельные аспекты. В частности, он отметил, что странам до сих пор не удалось согласовать окончательный текст договора об инвестициях.

Страны МЕРКОСУР и Евросоюза в конце июня достигли соглашения о свободной торговле, переговоры о котором велись на протяжении последних 20 лет. Входящие в объединение Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай должны будут отменить пошлины в течение 10-15 лет, в то время как Евросоюз освободит от сборов экспорт из стран МЕРКОСУР сразу после вступления соглашения в силу. Для этого документ должны ратифицировать парламенты 28 стран ЕС и четырех участников южноамериканского общего рынка.

МЕРКОСУР - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение. Датой его основания считается 26 марта 1991 года, когда на встрече президентов Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая был подписан документ, определивший задачи создания таможенного союза и общего рынка четырех государств.