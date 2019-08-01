Участник теледебатов демократов выступил за план помощи Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Наиболее эффективным способом для США сократить число въезжающих в страну нелегальных иммигрантов является оказание помощи беднейшим странам Центральной Америки. Уверенность в этом выразил бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро в среду на вторых теледебатах демократов, которые проходят в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телеканал CNN .

"Нам нужен План Маршалла XXI века для Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Таким образом мы решим исходные проблемы, чтобы эти люди не приезжали в США, а жили в безопасности, чтобы у них имелись возможности в их странах", - сказал Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, в свою очередь, заострил внимание на том, что он ранее добился выделения Вашингтоном $750 млн для Гватемалы, Сальвадора и Гондураса, чтобы "решить те проблемы, из-за которых бегут люди".

О необходимости расширения помощи указанным странам заявил во вторник во время первого раунда данных дебатов сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки среди демократов. Говоря о лицах, которые пытаются перейти границу между США и Мексикой, чтобы попасть на американскую территорию, он отметил: "Нам надо задать вопрос о том, почему они проходят по 2 тысячи миль, чтобы попасть в неизвестную им страну, языка которой они не знают". "В течение первой недели пребывания в Белом доме мы соберем все полушарие, чтобы обсудить, как мы восстановим Гондурас, Гватемалу, Сальвадор, чтобы людям не пришлось бежать из своих стран", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании в 2016 году пообещал проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. В конце июня этого года он предупредил, что сотрудники американских правоохранительных ведомств и служб иммиграционного контроля начнут вскоре депортировать миллионы нелегальных иммигрантов.