Участница праймериз Демпартии США: отношения с Россией и Китаем надо нормализовать

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Вашингтону следует принять меры для снижения напряженности в отношениях с Москвой, Пекином и Пхеньяном, чтобы избежать конфликта с применением ядерного оружия. Уверенность в этом выразила член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи) на вторых теледебатах участников предвыборной гонки демократов. Они состоялись в среду в Детройте (штат Мичиган), трансляцию вел телеканал CNN .

По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа продолжает "идти по пути эскалации напряженности в отношениях с другими ядерными державами, такими как Россия, Китай и Северная Корея". "Начав новую холодную войну, они подталкивают нас ближе и ближе к ядерной катастрофе", - подчеркнула Габбард.

"Сейчас тысячи ракет с ядерными боеголовками направлены на нас. Если бы мы в данный момент подверглись атаке, у нас было бы 30 минут до удара по нам, - продолжила член Палаты представителей. - И вы получили бы оповещение, такое же, как мы в прошлом году на Гавайях. В нем говорилось бы: "Приближаются ракеты, немедленно найдите укрытие. Это не учебная тревога".

"И вы бы увидели, как увидели на Гавайях мы, мои близкие, что убежища нет. Это обман тех, кто подстрекает к войне: убежища нет, это все ложь", - сказала Габбард. "Став президентом, я прекращу это безумие, поскольку необязательно должно быть именно так", - подчеркнула она. Парламентарий заявила, что в случае победы на президентских выборах в США "прекратит затратные войны с целью смены режимов", а также будет "добиваться завершения новой холодной войны дипломатическим путем".

В январе 2018 года жителям штата Гавайи по ошибке на мобильные телефоны было разослано предупреждение о приближении баллистической ракеты. Сообщения о тревоге получили также местные радиостанции и телеканалы. Это привело к панике среди населения. Лишь спустя почти 40 минут власти объявили, что речь идет о ложной тревоге.

Габбард проходила военную службу в Ираке и входит в состав комитетов по иностранным делам и по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса США. Она принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Она не входит в число лидеров гонки демократов. Уровень ее поддержи среди избирателей, по результатам опросов общественного мнения, составлял в конце июля примерно от 1% до 2%.