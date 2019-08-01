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Ляшко и Кличко решили совместно бороться против наступления "зеленой чумы" на Украине

Лидер радикалов Олег Ляшко призвал другие политические партии "отбросить противоречия и объединяться, чтобы стать сильнее и защитить Украину"

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и глава партии УДАР Виталий Кличко решили объединить усилия, чтобы совместно бороться против политической силы президента Украины Владимира Зеленского "Слуги народа". Об этом Ляшко заявил в видеообращении в Facebook.

"Я предложил Виталию Кличко, законно избранному мэру Киева, объединить наши усилия для того, чтобы остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал так [поднятый вверх большой палец]", - сообщил политик. Ляшко также обратился к лидерам других политических партий с призывом отбросить противоречия и объединяться, чтобы "стать сильнее и защитить Украину от "зеленой чумы".

"Берегись!", - воскликнул в заключение лидер радикалов.

Президентская партия "Слуга народа" по итогам внеочередных выборов в Верховную раду может получить 254 места в парламенте и сформировать монокоалицию. Партия Ляшко набирает 4,01% и не проходит в парламент, однако претендует на получение государственного финансирования за счет бюджета страны, поскольку набирает более 2%. Партия Кличко УДАР в выборах в парламент не участвовала.

Теги
УкраинаКличко, Виталий ВладимировичЛяшко, Олег Валерьевич
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