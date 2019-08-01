Новый гендиректор ФАО Цюй Дунъюй вступил в должность

РИМ, 1 августа. /ТАСС/. Гражданин Китая Цюй Дунъюй официально вступил в должность генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе организации, накануне состоялась церемония передачи полномочий от бразильца Грациану да Силвы, завершившего свой мандат во главе организации, Цюй Дунъюю, который стал девятым гендиректором ФАО с момента ее основания в 1945 году.

Цюй Дунъюй обещал широко использовать современные технологии и последние научные достижения в работе ФАО, а также активно внедрять инновационные подходы.

"Моя цель состоит в том, чтобы сделать организацию более динамичной, прозрачной и инклюзивной в течение следующих четырех лет", - сказал он. Цюй Дунъюй также подчеркнул необходимость построения диалога, укрепления доверия, повышения эффективности и сосредоточения внимания на отчетности.

Бывший заместитель министра сельского хозяйства Китая, специалист с более чем 30-летним опытом работы в области развития сельских районов Цюй Дунъюй был избран генеральным директором учреждения ООН 23 июня 2019 года в первом туре голосования представителей 191 страны-члена ФАО, набрав 108 голоса. Срок его полномочий продлится до 31 июля 2023 года. При этом у гендиректора есть возможность быть переизбранным на второй четырехлетний срок.