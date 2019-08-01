В ДНР сбили разведывательный беспилотник украинской армии

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, который вел разведку вблизи района разведения сил в селе Петровское. Об этом в четверг сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

"Вчера в ходе 20-минутного обстрела окраин села Петровское из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов и стрелкового оружия украинские силовики пытались вести разведку с использованием БПЛА. Однако наши защитники не позволили этого сделать и уничтожили беспилотник", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Кроме того, в управлении Народной милиции сообщили, что украинская армия разместила военную технику в жилых кварталах ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии разграничения. "Нашей разведкой отмечается размещение военной техники вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в населенных пунктах Константиновка, Троицкое, Богдановка, Авдеевка", - говорится в сообщении.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса.

Несмотря на то, что украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, на встрече в Минске 31 июля участники Контактной группы констатировали значительное улучшение обстановки в зоне конфликта после введения режима прекращения огня.