Источник: саммит РФ - Иран - Турция по Сирии планируется провести 11 сентября

НУР-СУЛТАН, 1 августа. /ТАСС/. Саммит стран - гарантов астанинского процесса по Сирии (Россия, Иран и Турция), на котором будет объявлено о формировании сирийского конституционного комитета, планируется провести 11 сентября. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник, близкий к организации переговоров.

"Саммит планируется на 11 сентября", - сказал собеседник агентства.

"Работа над формированием конституционного комитета продвигается, - продолжил он. - О его создании планируется объявить на предстоящем саммите в астанинском формате".

По словам собеседника, участникам встречи в Нур-Султане удалось достичь понимания относительно последних кандидатов на участие в конституционном комитете.

В свою очередь Кремль пока не сообщал о дате встречи по Сирии на высшем уровне.

В новость были внесены изменения (15:46 мск) - добавлены подробности.