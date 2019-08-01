ЛНР начала подготовку к разминированию территории у моста около Станицы Луганской

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты Луганской народной республики (ЛНР) начали работы по разминированию местности в районе разрушенного моста у Станицы Луганской для его последующего ремонта. Об этом в среду сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Начаты работы по проверке местности в районе вышеуказанного моста и прилегающей к нему территории в районе участка разведения сил и средств №1 "Станица Луганская", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. - Для обеспечения безопасности гражданского населения в районе пункта пропуска при выявлении взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов возможно ограничение работы временного пункта пропуска "Станица Луганская" на время извлечения, либо обезвреживания на месте обнаруженных взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов".

В представительстве добавили, что проинформируют население в случае приостановки работы пропускного пункта. "Предложения по режиму работы пункта пропуска на время проведения указанных работ направлены украинской стороне", - сообщили в СЦКК.

Ранее в четверг украинские саперы приступили к разминированию территории около моста в Станице Луганской со своей стороны.

Договоренность о восстановлении моста в Станице Луганской, расположенном на линии соприкосновения в Донбассе, стала главным результатом заседания контактной группы по урегулированию конфликта в регионе, прошедшем накануне в Минске. В частности, сторонам удалось согласовать дорожную карту восстановления моста, и уже с 1 августа решено начать в этом районе разминирование как предварительный этап ремонтных работ.