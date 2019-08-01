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CNN: из Сирии в США экстрадировали подозреваемого в терроризме американца

По данным телеканала, мужчина имеет гражданство Турции и США

ТАСС, 1 августа. Гражданин США, которого подозревают в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), экстрадирован из Сирии в США. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По его данным, мужчина, имя которого не называется, имеет гражданство Турции и США. Подозреваемый в терроризме американец был схвачен бойцами арабо-курдского альянса "Силы демократической Сирии", ведущих борьбу с ИГ на севере Сирии при поддержке США.

К настоящему моменту США экстрадировали уже несколько своих граждан из Сирии, все они обвиняются в причастности к ИГ. Последний такой случай произошел в середине июля, когда перед судом предстал уроженец Казахстана Руслан Асаинов, получивший гражданство США. Ему предъявлено обвинение в оказании поддержки ИГ, а также вербовке новых ее членов.

 

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