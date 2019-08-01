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Госбюро расследований допросило Кличко по делу о возможных махинациях с землей в Киеве

Мэр Киева и глава столичной администрации был допрошен в качестве свидетеля
Мэр Киева и глава столичной администрации Виталий Кличко Максим Никитин/ТАСС
Описание
Мэр Киева и глава столичной администрации Виталий Кличко
© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Мэр Киева и глава столичной администрации Виталий Кличко прошел допрос в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о возможных махинациях, связанных с арендой земли в Киеве. Об этом заявила в четверг спикер ГБР Анжелика Иванова.

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"Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля", - сообщила она в комментарии информагентству "Укринформ". По словам пресс-секретаря, мэр был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое касается "возможных незаконных действий во время заключения договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве".

Ранее бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что Кличко вызывался на допрос в ГБР "по делу о хищении киевской земли". Информацию об этом деле мэр украинской столицы назвал "грязной манипуляцией", "абсолютно раздутой чушью" и "вбросом".

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