Венесуэла обратится в международные инстанции из-за обвинений против ее вице-президента

ТАСС, 1 августа. Власти Венесуэлы отвергают обвинения, выдвинутые в США против венесуэльского вице-президента Тарека эль-Айссами. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал в четверг в Twitter глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

Ранее Служба иммиграционного и таможенного контроля Министерства внутренней безопасности (МВБ) США внесла вице-президента по вопросам экономики и финансов, министра промышленности и национального производства Венесуэлы Тарека эль-Айссами в свой список десяти самых разыскиваемых лиц, скрывающихся от правосудия. По утверждению ведомства, чиновник "на своих предыдущих должностях несколько раз курировал поставки из Венесуэлы или частично сам был владельцем груза наркотиков весом в общей сложности 1000 кг".

"Отвергая эти серьезные обвинения и не признавая какого-либо права властей США на их выдвижение, Боливарианская Республика Венесуэла вновь заявляет о своей солидарности с товарищем Тареком эль-Айссами и сообщает, что направит иск в связи с этими и другими преступными действиями воинственной администрации США и ее прислужников в соответствующие международные инстанции", - отмечено в документе.

Власти Венесуэлы также расценили обвинения в адрес эль-Айссами как "кампанию по дискредитации, призванную запятнать достоинство венесуэльского руководства".

Министерство финансов США ввело санкции против эль-Айссами по подозрению в связях с незаконным оборотом наркотиков в феврале 2017 года. Вместе с ним в список был внесен еще один гражданин Венесуэлы, 13 предприятий (пять из которых зарегистрированы в Венесуэле) и одно воздушное судно, зарегистрированное в США.