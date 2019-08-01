Украинские силовики применили ударные беспилотники против позиций ДНР

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Трое военнослужащих Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате удара, нанесенного украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на юге республики. Об этом в среду сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"Сегодня, 14:05 в районе села Октябрь украинские силовики с использованием ударного беспилотного летального аппарата произвели сброс гранаты ВОГ-17 на наши позиции. В результате разрыва боеприпаса получили ранение трое наших защитников", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В Народной милиции добавили, что спустя полчаса украинские силовики направили в тот же район ДНР еще один бесплотный аппарат, он также был сбит и упал на подконтрольной Киеву территории. В результате разрыва боеприпаса, прикрепленного к украинскому аппарату, произошло возгорание сухой травы около украинских позиций. "В настоящее время пожар продолжается", - сообщили в ДНР.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса.

Несмотря на то, что украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, на встрече в Минске 31 июля участники контактной группы констатировали значительное улучшение обстановки в зоне конфликта после введения режима прекращения огня.