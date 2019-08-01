CNN: Минюст США не будет предъявлять обвинения экс-главе ФБР в утечке служебных данных

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции США отказалось предъявлять бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, уволенному президентом Дональдом Трампом в мае 2017 года, обвинения в нарушении служебных правил обращения с конфиденциальной информацией. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники.

По их данным, в Минюсте пришли к заключению, что не смогут неопровержимо доказать злой умысел со стороны Коми. Чтобы предъявить обвинения и передать дело в суд, нужно иметь веские основания, в том числе улики и доказательства того, что бывший директор ФБР умышленно разглашал служебную информацию и сознательно шел на нарушение закона.

В 2017 году Трамп отправил Коми в отставку, заявив, что не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при администрации Барака Обамы.

Экс-глава ФБР не скрывал, что втайне от президента записывал впечатления от встреч с ним и делился записями с журналистом. Коми написал мемуары "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", вышедшие в свет в апреле прошлого года. Автор дает нелестные характеристики Трампу, называя его человеком, "не связанным правдой", а его стиль руководства характеризует как "продиктованный эгоизмом".

Президент в своем Twitter назвал экс-директора ФБР лжецом, выразив мнение, что того стоило бы посадить в тюрьму. Коми в одном из интервью признал, однако, что в своей книге переборщил с описанием черт характера и внешнего вида Трампа, вызывающих у него неприязнь.