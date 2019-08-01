Франция, Германия и Великобритания призвали КНДР к переговорам с США

ТАСС, 1 августа. Франция, Германия и Великобритания призвали КНДР начать содержательные переговоры с США в соответствии с договоренностями между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран по итогам состоявшихся закрытых консультаций в Совете Безопасности (СБ) ООН, текст которого был распространен в четверг постпредством Германии.

"Мы призываем КНДР предпринять конкретные шаги, чтобы достичь полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации [Корейского полуострова] и вступить в содержательные переговоры с США в соответствии с договоренностями между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, достигнутыми 30 июня", - отмечено в заявлении.

Франция, Великобритания и Германия обеспокоены запусками баллистических ракет КНДР и считают их нарушением резолюций СБ ООН, указано в тексте. Стороны также подчеркнули, что международные санкции против КНДР должны сохраняться, пока ее ядерная и ракетные программы не будут окончательно свернуты.

31 июля Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км. Новый ракетный пуск Пхеньяна был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. Предыдущий ракетный пуск КНДР состоялся 25 июля.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по ее итогам уточнил, что стороны рассчитывают возобновить переговоры на рабочем уровне в течение 2-3 недель.