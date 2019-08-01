В Госдепе заявили, что коалиция по борьбе с ИГ может переключить внимание на Африку

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в скором времени может сосредоточить свое внимание на Западной Африке и в зоне Сахеля. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

По его словам, в Африке "на подъеме" находятся группировки, связанные с ИГ. "Ветви и сети ИГ охватили континент с востока на запад и с севера на юг", - сказал Сейлс.

"Сейчас мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы определить регионы, на которых коалиции стоит сосредоточиться. Мы ожидаем, что скоро будет больше ясности в том, где мы намерены действовать. В качестве важного шага осенью мы планируем провести встречу коалиции, внимание в ходе которой будет сосредоточено на Западной Африке и Сахеле", - добавил он.