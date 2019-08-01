США продлевают на 1,5 года статус "временно защищенных лиц" для сирийских беженцев

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты на 18 месяцев продлевают для сирийцев статус "временно защищенных лиц", который подразумевает особые иммиграционные правила. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

"После тщательной оценки имеющейся в распоряжении информации, в том числе рекомендаций, полученных после консультаций между различными ведомствами, исполняющий обязанности министра [внутренней безопасности Кевин Макэлинэн] принял решение, что условия, из-за которых был введен режим для Сирии, продолжают существовать. Следовательно, согласно применимым в этом случае правилам, существует необходимость продлить действие статуса "временно защищенных лиц", - отмечается в документе.

По данным ведомства, на территории США статусом "временно защищенных лиц" пользуются около 7 тыс. сирийцев. Такой статус подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство.