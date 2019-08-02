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Непрямое большинство тори в Палате общин сократилось до одного голоса

Об этом стало известно после того, как кандидат от тори Крис Дэвис потерпел поражение от лидера валлийского представительства проевропейской партии "Либеральные демократы" Джейн Доддс на довыборах

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. "Техническое", то есть непрямое парламентское большинство правящей в Великобритании Консервативной партии сократилось до абсолютно минимальной величины в один голос. Об этом стало известно после того, как кандидат от тори Крис Дэвис потерпел поражение от лидера валлийского представительства проевропейской партии "Либеральные демократы" Джейн Доддс на довыборах в Палату общин британского парламента в избирательном округе Брекон и Рэдноршир в Уэльсе.

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Великобритания
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