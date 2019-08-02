Непрямое большинство тори в Палате общин сократилось до одного голоса

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. "Техническое", то есть непрямое парламентское большинство правящей в Великобритании Консервативной партии сократилось до абсолютно минимальной величины в один голос. Об этом стало известно после того, как кандидат от тори Крис Дэвис потерпел поражение от лидера валлийского представительства проевропейской партии "Либеральные демократы" Джейн Доддс на довыборах в Палату общин британского парламента в избирательном округе Брекон и Рэдноршир в Уэльсе.