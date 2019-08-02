В Сеуле считают, что КНДР могла запустить новые баллистические ракеты малой дальности

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Южнокорейские власти полагают, что КНДР 2 августа, вероятно, осуществила запуск новых баллистических ракет малой дальности. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу по итогам экстренного заседания министров по делам безопасности. Оно опубликовано на официальном сайте администрации президента Республики Корея.

Отмечается, что южнокорейские специалисты проводили анализ произведенных запусков совместно с представителями США. "Команда специалистов из Южной Кореи и США пришла к выводу, что запуск, осуществленный [КНДР] 31 июля, имел те же характеристики, что и [запуск] сегодня (2 августа - прим. ТАСС)", - говорится в тексте.

Представители США и Южной Кореи, проведя анализ характеристик запущенных снарядов, указали, что "велика вероятность пуска баллистических ракет малой дальности", однако отметили, что анализ полученных данных еще будет продолжен.

Как в свою очередь информировали в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея, два запущенных северокорейской стороной "неопознанных снаряда" пролетели 220 км на высоте 25 км.

Ранее ОКНШ Республики Корея сообщил о том, что КНДР осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности. Согласно его информации, снаряды были запущены в 02:59 (20:59 мск) и 03:23 (21:23 мск) из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков.