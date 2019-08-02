Глава МИД Индии заявил Помпео, что Нью-Дели обсуждает Кашмир только с Исламабадом

"Сообщил сегодня утром американскому коллеге Помпео в ясных выражениях, что любая дискуссия о Кашмире, если таковая потребуется, будет только с Пакистаном и только на двусторонней основе", - подчеркнул Джайшанкар. Его беседа с Помпео состоялась на полях министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

БАНГКОК, 2 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил при встрече с госсекретарем США Майклом Помпео, что Индия будет обсуждать проблему Кашмира только с Пакистаном на двусторонней основе. Об этом глава МИД Индии написал в пятницу на своей странице в Twitter.

В июле президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом утверждал, что ранее обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди кашмирскую проблему. По словам Трампа, Моди спросил его, хочет ли он выступить в роли посредника или арбитра в споре Индии и Пакистана о Кашмире. Американский лидер заявил, что готов это сделать.

Вскоре с опровержением того, что Моди просил Трампа о посредничестве в кашмирском вопросе, выступил МИД Индии. Нью-Дели заявил, что настаивает на том, что проблема Кашмира должна решаться только в процессе переговоров между Индией и Пакистаном. После этого глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сказал, что Трамп "не выдумывал" просьбу Моди стать посредником между Нью-Дели и Исламабадом в разрешении кашмирской проблемы.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в этом регионе нет государственной границы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.