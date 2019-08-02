СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны <...>, в Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек", - говорится в ответе пресс-службы ведомства на информационный запрос телеканала "112 Украина".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже свыше 10 тыс. человек. Свыше 20 тыс. - получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, пока не дают результатов.