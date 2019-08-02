Кондолиза Райс не видит перспектив членства Украины в НАТО в ближайшем будущем

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Членство Украины в НАТО пока не представляется возможным. Такое мнение в интервью украинскому изданию "Новое время" высказала бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.

"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы [Украина] получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО, когда были попытки это сделать в Бухаресте в 2008 году", - сказала она.

В то же время Райс не исключила возможности сближения Украины с Североатлантическим альянсом. "Однако это не значит, что Украина не может приблизиться к НАТО, даже не обязательно используя формальное соглашение <...> НАТО сформировало центр кибербезопасности, и он не обязательно должен состоять полностью из членов НАТО, туда также вовлечены и не члены альянса. Украина должна быть привлечена в это вместе с НАТО. Так что, я думаю, вы должны не продвигать формальные отношения, а участвовать в как можно большем количестве мероприятий - это было бы хорошим вариантом для Украины" - добавила бывший госсекретарь США.

Ранее, занимая должность главы Госдепартамента, Райс обещала оказать поддержку Украине в ее стремлении в НАТО, однако указывала, что Украине предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет вступить в организацию. В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте Украина не смогла получить приглашение присоединиться к Плану действий по членству в альянсе из-за разногласий членов НАТО по этому вопросу. В Бухарестской декларации было только закреплено, что Украина в будущем может стать членом Североатлантического альянса, но, вместе с тем, в документе не были указаны какие-либо сроки.