В Иране заявили, что договоренности по Идлибу не распространятся на террористов

НУР-СУЛТАН, 2 августа. /ТАСС/. Перемирие в Идлибе не распространяется на террористов, это предусматривает еще Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года. Об этом заявил в пятницу журналистам старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

"Во время нашей встречи было объявлено перемирие в Сирии, - сказал он. - Мы согласились продолжить усилия по выполнению Сочинского меморандума. А этот меморандум не позволяет террористам использовать эту возможность [перемирия]".