МИД Республики Корея вызвал посла Японии для вручения ноты протеста

ТАСС, 2 августа. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ён вызвал в пятницу посла Японии Ясумасу Нагаминэ для вручения ему ноты протеста в связи с исключением республики из списка стран, в которые по упрощенной схеме поставлялись японские высокотехнологичные компоненты. Об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap.

"Наше правительство выражает глубокое сожаление по поводу исключения Республики Кореи из данного списка", - приводит агентство слова заместителя главы МИД. - Ответственность за этот шаг целиком лежит на Токио. Наш народ больше не сможет воспринимать Японию, которая предпринимает столь репрессивные экономические меры, как дружественную страну".

Ранее правительство Японии приняло решение исключить Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Официально соответствующее решение вступит в силу 28 августа.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.