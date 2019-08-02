{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представитель генсека ООН призвала обеспечить безопасность детей в военных конфликтах

Виржиния Гамба сообщила, что за 2018 год число убитых и получивших увечья детей достигло более 12 тыс.

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен предпринять меры, чтобы остановить рекордный рост числа детей, пострадавших в военных конфликтах. Об этом заявила в пятницу спецпредставитель генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Виржиния Гамба.

"По данным доклада за прошлый год, два показателя достигли очень высокого уровня: число убитых и получивших увечья детей - более 12 тыс., и число детей, которым, напротив, удалось оказать помощь, - более 13 тыс.", - обратилась она к членам СБ ООН.

Таким образом, подчеркнула Гамба, "в 2018 году подтвержденные случаи убийств и нанесения тяжких травм детям возросли до рекордно высокого уровня". В связи с этим спецпредставитель генсека призвала Совбез "удвоить усилия по оказанию влияния на стороны конфликтов, нарушающие принципы пропорциональности применения силы и военной необходимости".

"Мы должны обеспечить, чтобы все военные действия проводились в соответствии с международными гуманитарными нормами", - заключила Гамба.

Политический кризис в Венесуэле
США ввели санкции против командующих спецназом полиции и военной контрразведкой Венесуэлы
В заявлении госсекретаря США Майкла Помпео говорится, что в отношении этих людей уже вводились финансовые санкции. Речь идет о дополнении к ограничениям
Читать полностью