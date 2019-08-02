Politico: уволена глава отдела политического планирования Госдепа

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Руководитель отдела политического планирования Госдепартамента Кайрон Скиннер уволена за неуважительное отношение к подчиненным. Об этом сообщила в пятницу газета Politico.

Ссылаясь на трех неназванных должностных лиц США, она уточнила, что Скиннер была уведомлена о принятом в отношении нее решении в четверг. Поводом для этого шага послужил оскорбительный для подчиненных стиль работы Скиннер, отмечается в материале. Скиннер якобы не только позволяла себе недопустимые высказывания в адрес нижестоящих сотрудников внешнеполитического ведомства США, но и сводила счеты с теми, кто, по ее мнению, осмеливался перечить ей. Ряд сотрудников аппарата Скиннер, как говорится в публикации, угрожал массовым уходом в отставку в случае сохранения за ней должности главы отдела политического планирования.

Этот пост она занимала с 1 сентября 2018 года. В Госдепартамент США она пришла из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге (штат Пенсильвания), в котором возглавляла ряд научных центров и исследовательских программ.