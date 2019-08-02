Останки еще 25 погибших в Корейской войне американских военных вернут в США

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Останки еще 25 американских солдат, погибших во время Корейской войны, будут возвращены из КНДР в Соединенные Штаты. Об этом сообщил в пятницу государственный секретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

"Останки еще 25 военнослужащих США, пропавших без вести во время Корейской войны, будут возвращены их родственникам. Это выполнение обещания о возвращении останков всех павших героев, которое было дано в рамках соглашения, заключенного между председателем [КНДР] Ким Чен Ыном и президентом [США] Дональдом Трампом в июне 2018 года на саммите в Сингапуре", - написал он.

По данным Пентагона, в Корейской войне (1950-1953) погибли 36,6 тыс. американцев, включая примерно 7,7 тыс. тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Останки около 5,3 тыс. солдат, предположительно, находятся на территории КНДР. Между тем в период с 1996 по 2006 годы в США были возвращены останки лишь 229 военнослужащих.

Корейская война закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Пхеньяном. По итогам встречи в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.