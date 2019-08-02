CNN: власти США намерены сократить вдвое число сотрудников посольства в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует к концу сентября уменьшить примерно в два раза численность сотрудников американского посольства в Афганистане. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

По словам его источников, указанные сокращения уже осуществляются. Из Кабула в США возвращают как дипломатов, так и сотрудников служб безопасности. Были отменены планы строительства на территории посольства.

Телеканал не приводит информацию о численности сотрудников посольства США в Афганистане. Он отмечает, что это одна из крупнейших американских дипмиссий, а также одна из самых опасных.

В четверг газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что власти США готовятся вывести тысячи своих военнослужащих из Афганистана в обмен на ряд уступок со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). По сведениям издания, согласно достигнутым договоренностям, талибы должны начать с афганским правительством переговоры о мирном урегулировании в республике, соблюдать режим прекращения огня и отказаться от связей с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). США в свою очередь готовы сократить свой контингент в стране примерно с 14 тыс. до 8-9 тыс. военнослужащих.

Ранее талибы сообщили, что надеются на достижение договоренностей с США на предстоящих переговорах, которые начнутся в столице Катара в конце текущей недели.