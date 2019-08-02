Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Рикардо Россельо сложил в пятницу с себя полномочия губернатора Пуэрто-Рико, его обязанности временно будет исполнять представитель этого ассоциированного с США островного государства в нижней палате американского Конгресса Педро Пьерлуиси Уррутия. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter Россельо.

"В соответствии с этим юридическим порядком Педро Пьерлуиси, будучи выдвинут на должность госсекретаря в период завершения сессии [парламента], после приведения к присяге приступит к исполнению обязанностей нового губернатора до истечения срока мандата [ушедшего в отставку губернатора]", - пояснил Россельо.

Нижняя палата парламента Пуэрто-Рико ранее в пятницу утвердила (26 голосами против 21 при одном воздержавшемся) представителя этого государства в нижней палате американского Конгресса Педро Пьерлуиси Уррутию в должности государственного секретаря. Это наделяет Уррутию полномочиями исполнять обязанности губернатора после отставки Россельо.

Мотивы решения

Прежний губернатор обосновал свое решение положениями закона, принятого 24 июля 1952 года. Если пост губернатора Пуэрто-Рико оказывается вакантным по причине смерти, отставки, отстранения от власти, полной невменяемости и иных веских причин, то его полномочия переходят к госсекретарю страны. Ему надлежит исполнять обязанности губернатора до истечения срока его мандата и избрания на выборах нового. При этом госсекретарю не требуется в обязательном порядке утверждение парламента, особенно в случае чрезвычайной ситуации в стране.

24 июля в свете продолжавшихся несколько недель протестов Россельо заявил, что уходит в отставку 2 августа. Первоначально он намеревался поручить исполнять его обязанности министру юстиции Пуэрто-Рико Ванде Васкес, однако она написала в Twitter, что "не заинтересована в том, чтобы занимать пост губернатора", и выразила надежду на то, что Россельо назначит нового госсекретаря. Согласно законам Пуэрто-Рико, в случае отставки губернатора, данный пост занимает госсекретарь.

Россельо вступил в должность в начале января 2017 года. Губернатор возглавляет правительство Пуэрто-Рико и назначает министров. Его избирают на четыре года.

Причина отставки

Демонстрации с требованием отставки губернатора продолжались в Пуэрто-Рико несколько недель. Они начались после публикации электронной переписки, которую вел со своими помощниками Россельо. Он пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к ряду женщин-политиков, а также к поп-певцу Рики Мартину.

Кроме того, ранее в прошлом месяце министр образования Пуэрто-Рико и еще пять человек были арестованы по обвинению в коррупции, в том числе в предоставлении государственных средств подрядным организациям, которые не были достаточно квалифицированы для выполнения заказов, но имели связи с администрацией губернатора.