Генсек НАТО: США и Россия достигнут новых договоренностей по контролю над вооружениями

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Москва и Вашингтон смогут заключить новые договоренности, регулирующие производство, распространение и применение вооружений, хотя, возможно, и не в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, которое было опубликовано в пятницу.

"Я полагаю, что все еще можно достичь договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку в долгосрочной перспективе это будет для нас всех безопаснее", - сказал Столтенберг. Как он полагает, "это отвечает интересам не только НАТО, но и России", а "гонка вооружений не только опасна, но и чрезвычайно затратна". "Мы выучили этот урок во время холодной войны", - добавил генсек Североатлантического альянса.

"Не могу обещать, и никто не может, что новые договоренности в сфере контроля над вооружениями появятся в ближайшем будущем", - констатировал он. "Не сомневаюсь, что их снова можно достичь. Отчасти потому, что мы смогли сделать это во время холодной войны", - сказал Столтенберг. "Достижение договоренностей по контролю над вооружениями отвечает интересам всех нас, если в них соблюден баланс и можно проверить их соблюдение", - добавил он.

Говоря о мерах, которые в НАТО намерены принять в свете распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Столтенберг отметил: "Есть риск новой гонки вооружений, но НАТО желает ее избежать". По его утверждению, альянс намерен действовать "сбалансированно, взвешенно, в оборонном ключе".

"Надо удостовериться, что у нас имеются достаточные средства для сдерживания и обороны, но мы не будем принимать зеркальные меры в ответ на действия России", - добавил Столтенберг. "Поэтому у нас нет намерений размещать новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками в Европе в ответ на нарушения ДРСМД со стороны России", - утверждал он.

МИД РФ в пятницу сообщил, что 2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения документа. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.