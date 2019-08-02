В КНДР сообщили, что 2 августа страна провела испытания реактивной системы залпового огня

ТАСС, 3 августа. КНДР провела в ночь на 2 августа испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, запусками руководил лидер страны Ким Чен Ын. Испытания были направлены на изучение ряда технических характеристик "крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня". Отмечается, что Ким Чен Ын удовлетворен результатами.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила в ночь на пятницу запуск неопознанных снарядов малой дальности. Согласно его информации, снаряды были запущены в 02:59 (1 августа, 20:59 мск) и 03:23 (1 августа, 21:23 мск) из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков 25 и 31 июля. При этом ЦТАК 1 августа опубликовало сообщение, в котором отмечалось, что 31 июля КНДР осуществила испытания "новейшей крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы".

По итогам первой в истории встречи руководителей США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Власти КНДР также ранее объявили об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет различной дальности. Дональд Трамп заявлял, что Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет большой дальности.