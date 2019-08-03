МИД Норвегии: власть и оппозиция Венесуэлы ищут варианты мирного урегулирования кризиса

ТАСС, 3 августа. Процесс переговоров между делегациями, представляющими администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозицию Боливарианской Республики, свидетельствует о том, что стороны готовы продолжить поиск вариантов мирного урегулирования политического кризиса. Об этом в пятницу сообщил МИД Норвегии, которая выступает посредником в переговорном процессе.

"В ходе переговоров стороны подтвердили свою готовность двигаться вперед в поисках согласованного и конституционного решения, ориентированного на достижение благополучия венесуэльского народа", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского МИД.

В документе отмечается, что диалог между сторонами продолжается "непрерывно и оперативно".

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.