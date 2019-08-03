Постпред Венесуэлы призвал СБ ООН выступить против угрозы блокады со стороны США

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен противостоять намерению США ввести морскую блокаду Венесуэлы. С таким призывом выступил в пятницу постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада на открытых дебатах Совета Безопасности, посвященных теме защиты детей в военных конфликтах.

"Мы заявляем о том, что вчера, 1 августа, президент [США Дональд] Трамп сказал СМИ, что рассматривает возможность морской блокады Венесуэлы", - сказал он. Постпред отметил, что такие меры применяются самим Совбезом лишь в случае угрозы миру и безопасности.

"Венесуэла выступает против бремени войны, которому нас подвергает Трамп, мы требуем, чтобы СБ незамедлительно защитил международное право, руководствуясь уставом ООН, чтобы предотвратить катастрофу мирового масштаба", - указал Монкада.

Венесуэла сталкивается с большими экономическими трудностями, которые усугубляются введенными США санкциями. Как заявила 5 июля в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, "недавние экономические санкции еще больше усугубляют последствия экономического кризиса, учитывая, что большая часть иностранных доходов происходит от экспорта нефти, во многом связанного с рынком США".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил в письме, адресованном в начале июля Бачелет, что Соединенные Штаты лишили его страну нефтяных активов более чем на $30 млрд. Кроме того, в банках были заблокированы и конфискованы свыше $7 млрд, которые предназначались для закупки продовольствия и лекарств.

В венесуэльском МИД санкционные шаги США расценивают как "экономический терроризм", который "лишает народ Венесуэлы права на получение питания".