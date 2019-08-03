CNN: более 50% демократов нижней палаты Конгресса выступают за начало импичмента Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Число членов Демократической партии в нижней палате Конгресса США, поддерживающих начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа, составляет 118 человек - более половины фракции демократов. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

По ее данным, последним выступил за импичмент Трампа конгрессмен от штата Калифорния Салюд Карбахаль. Общее число таких законодателей-демократов в нижней палате Конгресса увеличилось на 23 человека после выступления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера на Капитолийском холме на прошлой неделе, отмечает телекомпания. Мюллер отвечал на вопросы, касавшиеся расследования им сведений о приписываемом РФ вмешательстве в выборы в США 2016 года.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях". "Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава (435 мест и два вакантных). Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся в оппозиции, теоретически могут набрать.