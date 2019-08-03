Мадуро поблагодарил оппозицию Венесуэлы за участие в переговорах с правительством

КАРАКАС, 3 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность своим политическим противникам за то, что они по-прежнему участвуют в переговорах с правительством южноамериканской страны. Соответствующую запись лидер Боливарианской Республики разместил в своем Twitter.

"Я благодарю венесуэльскую оппозицию, которая пока еще продолжает участвовать в политическом диалоге через "механизм Осло", - написал глава государства. - Я подтверждаю готовность оставаться за столом переговоров, несмотря на любые обстоятельства, чтобы найти решения, которые обеспечили бы стране мир и благополучие".

Ранее в тот же день МИД Норвегии сообщил, что правительство и оппозиция Венесуэлы "подтвердили свою готовность двигаться вперед в поисках согласованного и конституционного решения, нацеленного на достижение благополучия венесуэльского народа". В документе также было отмечено, что диалог между сторонами продолжается "непрерывно и оперативно".

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.