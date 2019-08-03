Бывший советник Гельмута Коля призвал стремиться к налаживанию отношений с Россией

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Западу следует выработать стратегию по восстановлению взаимного доверия с Россией. Об этом заявил в субботу в интервью радиостанции Deutschlandfunk Хорст Тельчик - в прошлом советник бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля и экс-руководитель Мюнхенской конференции по безопасности.

И мог ли он ее не потерять?

Как Запад потерял Россию. И мог ли он ее не потерять?

Он считает, что канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны поговорить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о будущих отношениях с Россией. Им следует обсудить, "какую стратегию нужно выработать, чтобы прийти к новому доверительному отношению с Россией и снизить напряженность", считает Тельчик.

По его словам, уже сейчас существует достаточно площадок для обмена мнениями, однако они не всегда используются эффективно. "Почему Совет Россия - НАТО созывается не на министерском уровне и не на уровне глав правительств, которые могли бы принимать решения?" - сказал Тельчик.