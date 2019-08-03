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Кризис в Сирии

СМИ: на базе ВВС Сирии произошел взрыв

Агентство SANA сообщило о нескольких погибших

ТАСС, 3 августа. Взрыв произошел в субботу на базе сирийских ВВС в Шайрате (провинция Хомс) во время транспортировки боеприпасов. Как сообщило агентство SANA, в результате несколько человек погибли.

По предварительным данным, взрыв прогремел из-за некой "технической ошибки", совершенной при перемещении боеприпасов с истекшим сроком хранения. Число жертв не уточняется.

В то же время телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные правозащитников сообщает о как минимум 12 погибших военнослужащих. Официально эта информация не подтверждена.

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