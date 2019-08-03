Морская авиация Вооруженных сил Украины провела учения над Черным морем

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершила недельные летно-тактические учения над Черным морем. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства и уточняется, что учения проходили в течение недели над акваторией Черного моря.

К учениям были привлечены "личный состав бригады, вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26", отмечается в сообщении.

Кульминацией учений, как подчеркнули в Минобороны, стали поиск и отслеживание морской авиацией подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов. "При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага и с помощью ориентирной морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. До мыса Аджияск выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков <...> Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника", - сообщила пресс-служба.

Кроме этого, в ходе запланированных мероприятий подразделения батальона связи и радиотехнического обеспечения, а также службы тыла занимались подготовкой внебазового аэродрома и приемом авиатехники, а экипажи усовершенствовали летную подготовку, отрабатывали элементы поиска и оказания неотложной помощи условным пострадавшим и их эвакуацию.